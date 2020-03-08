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Эксперты развеяли популярные мифы о коронавирусе

Детская моча и кунжутное масло не помогут
Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развеяли популярные мифы о коронавирусе нового типа, вспышка которого началась в Китае в конце прошлого года.

Специалисты ВОЗ рассказали, что для профилактики следует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. А вот использование детской мочи не поможет.

Приводим разбор экспертами остальных мифов:

  • новый коронавирус не может передаваться через укусы комаров;
  • прогулка по улице в холод и снег не поможет уничтожить вирус;
  • кокаин бесполезен для защиты от коронавируса;
  • вероятность заразиться данным вирусом через предметы низкая;
  • капли, которые выделяются при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние не более одного метра;
  • на большие расстояния коронавирусы разноситься не могут;
  • электросушители для рук не убивают вирус;
  • использовать медицинские маски повторно нельзя;
  • ультрафиолетовые лампы не стоит использовать для стерилизации рук, так как они вызывают раздражение кожи;
  • обработка тела спиртом или хлорной известью не поможет спастись от коронавируса;
  • получать посылки из Китая безопасно;
  • скорее всего, заразиться новым вирусом от домашних животных невозможно;
  • вакцины против пневмонии не защищают от коронавируса;
  • промывать нос солевым раствором для профилактики тоже не надо;
  • чеснок также не поможет;
  • как и кунжутное масло;
  • заразиться коронавирусом могут люди любого возраста;
  • антибиотики от вирусов не помогают;
  • лекарственных средств для профилактики или лечения новой коронавирусной инфекции пока нет.