Наука и технологии
Вчера 20:04
Эксперты развеяли популярные мифы о коронавирусе
Детская моча и кунжутное масло не помогут
Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развеяли популярные мифы о коронавирусе нового типа, вспышка которого началась в Китае в конце прошлого года.
Специалисты ВОЗ рассказали, что для профилактики следует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. А вот использование детской мочи не поможет.
Приводим разбор экспертами остальных мифов:
- новый коронавирус не может передаваться через укусы комаров;
- прогулка по улице в холод и снег не поможет уничтожить вирус;
- кокаин бесполезен для защиты от коронавируса;
- вероятность заразиться данным вирусом через предметы низкая;
- капли, которые выделяются при чихании или кашле, разлетаются от больного на расстояние не более одного метра;
- на большие расстояния коронавирусы разноситься не могут;
- электросушители для рук не убивают вирус;
- использовать медицинские маски повторно нельзя;
- ультрафиолетовые лампы не стоит использовать для стерилизации рук, так как они вызывают раздражение кожи;
- обработка тела спиртом или хлорной известью не поможет спастись от коронавируса;
- получать посылки из Китая безопасно;
- скорее всего, заразиться новым вирусом от домашних животных невозможно;
- вакцины против пневмонии не защищают от коронавируса;
- промывать нос солевым раствором для профилактики тоже не надо;
- чеснок также не поможет;
- как и кунжутное масло;
- заразиться коронавирусом могут люди любого возраста;
- антибиотики от вирусов не помогают;
- лекарственных средств для профилактики или лечения новой коронавирусной инфекции пока нет.