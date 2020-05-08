Эксперты разъяснили, как 5G помогает бороться с коронавирусом

Об использовании сетей пятого поколения для борьбы с пандемией рассказывается в пресс-релизе от Huawei, поступившем в редакцию Ferra.ru. Эксперты считают, что высокоскоростной обмен данными — это союзник в противодействии инфекции. В частности, это доказал опыт Китая.

Отмечается, что в этой стране впервые в истории человечества борьба с инфекцией велась с помощью новых технологий: 5G, искусственного интеллекта и облачных технологий.

Например, в полевом госпитале в Ухане использовались телемедицинские тележки, работающие на основе 5G, а также термометры с поддержкой сетей пятого поколения. Кроме того, 5G способствовала проведению удалённых консилиумов врачей.

Главным преимуществом сетей пятого поколения, конечно, является скорость передачи данных. Она позволяет, например, проводить дистанционную хирургию и ультразвуковое сканирование.