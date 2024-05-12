Эксперты Ростеха изучили трофейный танк «Абрамс»

Он отметил, что пока никаких предметных обсуждений на эту тему не было. Однако изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники других стран, а также тенденций их развития.

Ранее в Парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейной военной техники, сообщала Лента.ру. На ней было представлено оружие, поставляемое в Вооруженные силы Украины из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. Среди экспонатов — танк «Леопард» и боевая машина пехоты «Мардер».

Осмотр захваченного танка «Абрамс», вероятно, позволит получить ценные сведения о возможностях и уязвимостях этого современного американского основного боевого танка. Эта информация может быть использована для разработки контрмер и повышения эффективности российского оружия.