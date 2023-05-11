Эксперты считают, что до термоядерной энергетики еще десятилетия: Microsoft с ними не согласна

Microsoft обязуется закупать электроэнергию у Helion в течение следующих пяти лет. Компания Helion, поддерживаемая Сэмом Альтманом, основателем OpenAI, поставила перед собой цель начать производство электроэнергии с помощью термоядерного синтеза к 2028 году и обязуется в течение года поставить компании Microsoft не менее 50 мегаватт электроэнергии, иначе ей грозят финансовые санкции.

Хотя термоядерный синтез, использующий энергию солнца и звезд, потенциально может обеспечить изобилие и чистоту энергии, на Земле он еще не был реализован. Несмотря на отсутствие в настоящее время успешного производства термоядерной электроэнергии в мире, компания Microsoft сохраняет оптимизм в отношении прогресса, достигнутого в области инженерных разработок. В настоящее время компания Helion работает над прототипом, который, как ожидается, продемонстрирует способность вырабатывать электроэнергию с помощью термоядерного синтеза уже в следующем году.