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Эксперты сообщили об опасности традиции целовать иконы

Во время эпидемии коронавируса, по крайней мере
Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об опасности православной традиции целовать иконы. Всё дело, конечно, в эпидемии коронавируса.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич рассказал, что основным переносчиком вируса являются люди, у которых есть соответствующие симптомы. Однако коронавирус может жить какое-то время на поверхностях. А поскольку он передаётся капельным путём, целовать иконы во время эпидемии — опасно.

В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani заявили, что церковный обряд можно сравнить с обычным поцелуем двух людей, один из которых может быть заражён вирусом.

Эксперты также рассказали, что в Италии католические церкви изменили порядок проведения мессы из-за вспышки инфекции. Теперь священники дают хлеб для причастия в руки верующим, а не кладут его в рот.