Наука и технологии
Вчера в 21:15
Эксперты сравнили «сообразительность» автопилотов Tesla и Google для электромобилей
Они ехали из одного пункта «А» в один пункт «Б»
Эксперты провели эксперимент и сравнили «сообразительность» автопилотов разработки Tesla и Waymo — дочерней компании Alphabet, владельца Google. Для чистоты эксперимента машины с автопилотом должны были проехать из одной точки «А» в одну точку «Б».
Как пишет Naked Science, электромобили с разными автопилотами выбрали разные пути движения. Для экспериментов, кстати, взяли такси Waymo и Model 3. Тест проводили ночью, чтобы было более пусто на дорогах и безопаснее.
Как оказалось, автопилот Tesla выбрал самый короткий маршрут — длительностью пять минут. Такси Waymo проехало весь путь за восемь минут. Отмечается, что второй электрокар избегал левых поворотов. Первый же совершал смелые манёвры с поворотом налево.
Оба автомобиля останавливались перед знаками. Автопилот Tesla иногда не включал «поворотники» и перестраивался через сплошную линию. В остальном особых различий не наблюдалось.