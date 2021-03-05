Эксперты сравнили «сообразительность» автопилотов Tesla и Google для электромобилей

Как пишет Naked Science, электромобили с разными автопилотами выбрали разные пути движения. Для экспериментов, кстати, взяли такси Waymo и Model 3. Тест проводили ночью, чтобы было более пусто на дорогах и безопаснее.

Как оказалось, автопилот Tesla выбрал самый короткий маршрут — длительностью пять минут. Такси Waymo проехало весь путь за восемь минут. Отмечается, что второй электрокар избегал левых поворотов. Первый же совершал смелые манёвры с поворотом налево.

Оба автомобиля останавливались перед знаками. Автопилот Tesla иногда не включал «поворотники» и перестраивался через сплошную линию. В остальном особых различий не наблюдалось.