Эксперты сравнили устройство процессоров Apple для смартфонов и ноутбуков

Оба чипсета были изготовлены по 5-нм технормам, пишет «Хабр». Специалисты смогли сделать фотографии кристаллов и провести анализ микроэлектроники.

В целом, смартфонный чипсет A14 имеет аналогичный дизайн, что и компьютерный M1. Но у первого размер кристалла на 37% меньше. Это понятно: нужно было оптимизировать под мобильные устройства.

У обеих SoC имеются многоядерные центральный и графический процессоры (у A14 ядер CPU и GPU меньше). Также в составе есть нейронный процессор. У компьютерного М1 размер кэша CPU больше, чем у A14, но системный кэш по размеру меньше.

Напомним, Apple объявила о переходе на собственные ARM процессоры для компьютеров летом этого года. Компания уже представила первые ноутбуки и Mac mini на M1.