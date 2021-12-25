Эксперты сравнили военную авиацию России и Украины

Так, у Воздушно-космических сил (ВКС) России насчитывается примерно 1500 боевых самолётов. У Украины же — 200. При этом большая часть самолётов была произведена ещё во времена СССР, а модернизация была неоднозначной.

Эксперты пишут, что украинская военная авиация вряд ли может сравниться даже с одним российским военным округом, не говоря уже о ВКС в целом.

Кроме того, Россия при наступлении на Украину может использовать тактические ракетные комплексы и артиллерию, которые будут атаковать аэродромы с боевыми самолётами. Поэтому украинцам стоит передислоцировать собственные истребители в западную часть страны и сдерживать Россию с восточного направления системами противовоздушной обороны (ПВО).