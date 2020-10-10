Эксперты удивились новому оружию Северной Кореи

Обзор мнений собрала «Российская газета». Один из западных военных экспертов сказал, что такого большого количества новинок от Северной Кореи никто не ожидал. Сначала распорядитель парада выехал на новой версии бронированного военного автомобиля, похожего на аналоги у ведущих военных держав. Затем КНДР показала новые виды систем противовоздушной обороны (ПВО), крылатые ракеты, противотанковые, противопехотные и артиллерийские системы, а также гигантские реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибром 600 мм. Были продемонстрированы баллистические ракеты средней и большой дальности.

Помимо этого на парад выехали межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-12» и «Хвасон-15». Причём последняя якобы способна поразить территорию США. Также показали новейшие и самые крупные ракеты КНДР длиной 23-24 метра.

Как отметил военный эксперт Владимир Хрусталёв, «КНДР теперь развивает не только ракетно-ядерный потенциал, но и способность к ведению боевых действий без применения ядерного оружия».