Эксперты узнали, что российские дети ищут на YouTube

По данным за октябрь, дети чаще всего искали на YouTube клипы «Кадиллак» Моргенштерна, «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и «Дико тусим» Дани Милохина с Николаем Басковым. Самыми популярными блогерами среди детей стали Влад Бумага, Леди Диана, Егорик, Познаватель и Viki Show.

Подростки, в основном, ищут на YouTube видео, связанные с музыкой или играми. Также популярны запросы с известными блогерами. Среди игр детей особенно интересуют Minecraft (43%), Gacha Life (16%), Among Us (13%).

Что касается музыки, то значительная часть поисковых запросов связана с направлением K-pop (15%).