Эксперты узнали, какие банкоматы в России принимают «билеты банка приколов»

В связи с этим Банк России призывает банки избавиться от устаревшего оборудования. Речь идёт о банкоматах NCR с валидаторами (устройство, распознающее купюры) ABV, HBV и RBV. «Коммерсантъ» сообщает, что производителю известно о фактах хищения средств с использованием уязвимости. А таких случаев было немало. Последний, например, произошёл недавно: мошенники внесли 800 тысяч рублей купюрами «банка приколов» в банкомат Юникредит-банка.

Согласно информации на сайте NCR, в России размещены 40 тысяч банкоматов производителя. Клиентами компании являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Юникредит-банк, Райффайзенбанк, Росбанк.

При этом Альфа-банк, ВТБ и Почта-банк заявили об отсутствии устаревших моделей банкоматов NCR, у Сбербанка таких автоматов установлено менее 5%, у МКБ — менее 1%, у Росбанка — всего несколько устройств.