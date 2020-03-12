Эксперты узнали, какие патроны лучше — военные или охотничьи

Специалисты сняли цикл роликов, в которых сравнили кучность стрельбы патронов. Во вчерашнем видео проверяли калибр 7,62 мм.

Для эксперта концерна «Калашников» Георгия Губича подготовили четыре типа патронов: патрон с пулей ПС, патрон с трассирующей пулей, патрон с оболочечной пулей массой 8 граммов и патрон с полуоболочечной пулей массой 8,1 грамма. Специалист стрелял из карабина «Сайга» на дистанции 100 метров. Было совершено по десять выстрелов с каждым из представленных патронов.

В итоге гражданские патроны получили более высокие результаты по кучности стрельбы.