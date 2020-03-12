Наука и технологии
Сегодня 17:00
Эксперты узнали, какие патроны лучше — военные или охотничьи
Сравнили их по кучности
Эксперты издания «Калашников Media» узнали, какие патроны лучше — военные или охотничьи. Проверку они решили устроить из-за мифа о том, что боевые патроны имеют преимущества перед гражданскими.
Специалисты сняли цикл роликов, в которых сравнили кучность стрельбы патронов. Во вчерашнем видео проверяли калибр 7,62 мм.
Для эксперта концерна «Калашников» Георгия Губича подготовили четыре типа патронов: патрон с пулей ПС, патрон с трассирующей пулей, патрон с оболочечной пулей массой 8 граммов и патрон с полуоболочечной пулей массой 8,1 грамма. Специалист стрелял из карабина «Сайга» на дистанции 100 метров. Было совершено по десять выстрелов с каждым из представленных патронов.
В итоге гражданские патроны получили более высокие результаты по кучности стрельбы.