Эксперты: в 2022 году лжи в соцсетях станет больше

Специалисты считают, что без регулирования дезинформации станет только больше. Эксперты отметили, что отсутствие независимых аудитов, прозрачности при проверке фактов, а также расовые и гендерные предубеждения, лежащие в основе алгоритмов социальных сетей, делают необходимым принятие регулирующих мер в 2022 году.

Также эксперты пришли к выводу, что соцсети могут разобщать людей. У пользователей наметился тренд на перекладывание вины за распространение фейков на журналистов и политиков, хотя не только они могут создавать ложную информацию. Люди становятся более недоверчивыми к различным институтам из-за того, что сталкиваются с обилием фейком в сети. И это может стать проблемой для демократии, считают специалисты.

Ещё эксперты думают, что фейки станут больше расценивать как пропаганду в 2022 году. В целом, наступающий год может стать критическим и переломным для дезинформации.