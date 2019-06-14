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Эксперты: властям не удастся остановить регистрацию самолётов российских авиакомпаний за рубежом

Преимущественно на Бермудах
Эксперты рассказали, почему попытки российских властей остановить регистрацию самолётов иностранного производства за рубежом, как это сейчас делают российские авиакомпании, провалились.

Почти все иностранные машины российских авиакомпаний зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудах. Из-за этой привычки компании прозвали «Бермудофлотами». Недавно правительство одобрило законопроект, по которому авиаперевозчиков будут освобождать от необходимости платить высокий НДС за самолёты при условии их регистрации в российском реестре. Дело в том, что сейчас этот налог, который платится на таможне, составляет 20% от стоимости самолёта. А это в пересчёте на деньги крупные суммы, учитывая стоимость машин. После нескольких лет эксплуатации, при возврате самолёта за рубеж авиакомпания возвращает часть ранее уплаченного налога, получая 20% от его остаточной стоимости. Казалось бы, почему компаниям не согласиться на условия, которые позволят так хорошо сэкономить?

Обнаружилось одно «но». Проблема в том, что при регистрации в российском реестре остаточная стоимость машины окажется существенно ниже рыночной из-за несоответствия нормативной базы международным стандартам. Чтобы вернуть самолёт за границу, компаниям придётся получить новый сертификат лётной годности, потратив на это большие деньги. Именно поэтому сейчас они не хотят регистрироваться в российском реестре. И избавление от НДС не изменит ситуацию, ведь издержки на получение сертификата годности превышают затраты на выплату налога.

Таким образом, меры правительства не принесут результата, и российские авиакомпании продолжат называть «Бермудофлотами».

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