Эксперты: властям не удастся остановить регистрацию самолётов российских авиакомпаний за рубежом

Почти все иностранные машины российских авиакомпаний зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудах. Из-за этой привычки компании прозвали «Бермудофлотами». Недавно правительство одобрило законопроект, по которому авиаперевозчиков будут освобождать от необходимости платить высокий НДС за самолёты при условии их регистрации в российском реестре. Дело в том, что сейчас этот налог, который платится на таможне, составляет 20% от стоимости самолёта. А это в пересчёте на деньги крупные суммы, учитывая стоимость машин. После нескольких лет эксплуатации, при возврате самолёта за рубеж авиакомпания возвращает часть ранее уплаченного налога, получая 20% от его остаточной стоимости. Казалось бы, почему компаниям не согласиться на условия, которые позволят так хорошо сэкономить?

Обнаружилось одно «но». Проблема в том, что при регистрации в российском реестре остаточная стоимость машины окажется существенно ниже рыночной из-за несоответствия нормативной базы международным стандартам. Чтобы вернуть самолёт за границу, компаниям придётся получить новый сертификат лётной годности, потратив на это большие деньги. Именно поэтому сейчас они не хотят регистрироваться в российском реестре. И избавление от НДС не изменит ситуацию, ведь издержки на получение сертификата годности превышают затраты на выплату налога.

Таким образом, меры правительства не принесут результата, и российские авиакомпании продолжат называть «Бермудофлотами».