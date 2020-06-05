Эксперты выяснили, сколько аварий может предотвратить автопилот

Надо понимать, что современные системы автопилота пока не могут быть по-настоящему автономны. Водителю всё ещё нужно быть внимательным, сидя за рулём.

Исследователи решили проанализировать 5000 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Их разделили на категории в зависимости от причин, по которым они произошли. Тут, конечно, сразу возникает вопрос к выборке. Специалисты утверждают, что взяли отчёты Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США, которые являли собой репрезентативную выборку по авариям в стране.

Затем исследователи снова проанализировали те же данные, но с учётом того, что каждый автомобиль был бы оборудован системой автопилота. Автопилот объективно смог бы предотвратить те аварии, что были вызваны невнимательностью, ошибками восприятия и недееспособностью водителя. Таких ДТП в выборке было 34%.

Исследователи пришли к выводу, что современные автопилоты всё ещё не могут предотвратить две трети ДТП.