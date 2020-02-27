Эксперты выявили, что более половины медицинских учреждений в России допустили утечку данных

Что самое интересное, при всем при этом, большинство заведений продолжают скрывать факт взлома. При этом в Минздраве РФ также заявили, что прямо сейчас министерство не готово давать на этот счет каких-либо комментариев, отметив лишь, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.

Важно отметить, что помимо медицинской сферы, эксперты SearchInform исследовали и сферу IT, нефтегазовый сектор, промышленность и транспорт, кредитно-финансовую сферу, ритейл и другие отрасли.