Наука и технологии
Сегодня 11:07
Эксперты выявили, что более половины медицинских учреждений в России допустили утечку данных
Минздрав отказался комментировать данную ситуацию
Специалисты по кибербезопасности компании SearchInform провели исследование, в результате которого им удалось выявить, что почти две трети (а это более половины) всех медицинских организаций в России так или иначе сталкивались с утечкой персональных данных.
Что самое интересное, при всем при этом, большинство заведений продолжают скрывать факт взлома. При этом в Минздраве РФ также заявили, что прямо сейчас министерство не готово давать на этот счет каких-либо комментариев, отметив лишь, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.
Важно отметить, что помимо медицинской сферы, эксперты SearchInform исследовали и сферу IT, нефтегазовый сектор, промышленность и транспорт, кредитно-финансовую сферу, ритейл и другие отрасли.