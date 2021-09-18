Эксперты заявили, что российский комплекс С-500 делает западное оружие бесполезным

Наука и технологии
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Эксперты заявили, что российский комплекс С-500 делает западное оружие бесполезнымЕго уже начали принимать на вооружение
Британская газета Rai Al Youm, которая выходит на арабском языке, написала, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» превращает западные ракеты и авиацию в бесполезное оружие. Дело в том, что ЗРК может предотвратить любые воздушные атаки.
Перевод материала предоставило издание «Военное обозрение». Авторы пишут, что С-500 в состоянии перехватить любые ракеты и самолёты НАТО, даже те, что используют стелс-технологии.
На днях в России сообщили, что государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 завершены. Российские войска уже начали получать первые образцы этого оружия. Сообщается, что эта новость вызвала недоумение на западе, так как ожидалось, что «Прометей» поступит в войска не ранее 2024 года.
Авторы считают, что когда Россия развернёт достаточное количество новых ЗРК, стране можно будет не опасаться никаких угроз с воздуха.