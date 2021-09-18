Эксперты заявили, что российский комплекс С-500 делает западное оружие бесполезным

Перевод материала предоставило издание «Военное обозрение». Авторы пишут, что С-500 в состоянии перехватить любые ракеты и самолёты НАТО, даже те, что используют стелс-технологии.

На днях в России сообщили, что государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 завершены. Российские войска уже начали получать первые образцы этого оружия. Сообщается, что эта новость вызвала недоумение на западе, так как ожидалось, что «Прометей» поступит в войска не ранее 2024 года.

Авторы считают, что когда Россия развернёт достаточное количество новых ЗРК, стране можно будет не опасаться никаких угроз с воздуха.