Эксперты заявили о «подмоченной репутации» систем С-300 и «Панцирь»

Издание напомнило, что, по сообщениям из Баку, азербайджанские беспилотники уничтожили три армянских «Тор-М2КМ» и поразили ЗРК С-300. В «Военно-промышленном курьере» также указали на успешные атаки турецких беспилотников на ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии.

В издании предположили, что «турецкие советники Баку» осуществляют план по выбиванию в Карабахе всех комплексов противовоздушной обороны дронами. Журналисты считают, что в конфликтах будущего рой беспилотников станет важным элементом тактики.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков оценил данную идею отрицательно. По его мнению, утверждение о способности роя дронов «сбить с толку», в частности, С-300 и С-400, голословно.