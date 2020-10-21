Наука и технологии
Сегодня 19:08
Эксперты заявили о «подмоченной репутации» систем С-300 и «Панцирь»
Из-за дронов
Российское издание «Военно-промышленный курьер» написало, что беспилотники, применяемые в нагорнокарабахском и других недавних конфликтах, подмочили репутацию зенитных систем российского производства — С-300 и «Панцирь».
Издание напомнило, что, по сообщениям из Баку, азербайджанские беспилотники уничтожили три армянских «Тор-М2КМ» и поразили ЗРК С-300. В «Военно-промышленном курьере» также указали на успешные атаки турецких беспилотников на ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии.
В издании предположили, что «турецкие советники Баку» осуществляют план по выбиванию в Карабахе всех комплексов противовоздушной обороны дронами. Журналисты считают, что в конфликтах будущего рой беспилотников станет важным элементом тактики.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков оценил данную идею отрицательно. По его мнению, утверждение о способности роя дронов «сбить с толку», в частности, С-300 и С-400, голословно.