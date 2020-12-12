Эксперты заявили о применении американских технологий при сборке российского истребителя Су-57

Материал перевела «Лента.ру». Авторы Defence Blog проанализировали ролики производства Су-57 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина (КнААЗ). Эксперты пришли к выводу, что для сборки истребителя используются очки Microsoft HoloLens — гарнитура смешанной реальности. Устройство заметили на голове инженеров компании.

В Defence Blog написали, что «Компания „Сухой“» использует HoloLens при производстве и разработке Су-57, и это доказывают слитые в сеть слайды внутренней презентации. В частности, гарнитура позволяет накладывать интерактивные 3D-руководства в зоне работы специалиста. Это помогает контролировать соответствие с 3D-моделью, снизить время изготовления изделия и долю человеческих ошибок.