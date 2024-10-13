Эксперты заявили о способности «Бука» сбить F-16

Опубликовано 13 октября 2024, 13:301 мин.
Эксперты заявили о способности «Бука» сбить F-16Российские аналитики в сфере обороны оценили силы
Российские эксперты в области обороны из Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) заявили, что зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» способны перехватывать и уничтожать истребители F-16, поставленные Украине, если они попадают в радиус действия системы. Их слова приводит Лента.ру.
Анализ, опубликованный в журнале «Национальная оборона», подчеркивает, что «Бук-М3» является универсальным средством противовоздушной обороны, способным эффективно бороться с различными воздушными угрозами со стороны Вооруженных сил Украины.
В отчете отмечается, что с точки зрения эффективной площади рассеяния (ЭПР) и характеристик скорости истребители F-16 сопоставимы с советскими истребителями четвертого поколения, которые в настоящее время используют украинские силы и которые уже неоднократно становились жертвами расчетов «Бука». Во время боевых действий расчет «Бука» даже смог поразить истребитель Су-27 ВСУ на максимальной дальности.