Анализ, опубликованный в журнале «Национальная оборона», подчеркивает, что «Бук-М3» является универсальным средством противовоздушной обороны, способным эффективно бороться с различными воздушными угрозами со стороны Вооруженных сил Украины.

В отчете отмечается, что с точки зрения эффективной площади рассеяния (ЭПР) и характеристик скорости истребители F-16 сопоставимы с советскими истребителями четвертого поколения, которые в настоящее время используют украинские силы и которые уже неоднократно становились жертвами расчетов «Бука». Во время боевых действий расчет «Бука» даже смог поразить истребитель Су-27 ВСУ на максимальной дальности.