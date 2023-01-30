Эксперты: звонки по телефону полезны для психики

В 2018 году BBC провела крупнейшее в мире исследование одиночества и обнаружила, что 40% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет чувствуют себя одинокими. Эксперты предполагают, что здесь могут помочь телефонные звонки. Они позволят смягчить чувство одиночества и помочь молодым людям восстановить связь с другими.

Живой диалог также помогает нам прояснить ситуацию, создавая возможность задавать вопросы и слушать. Так можно избежать недопонимания, а значит стресса. Телефонные звонки также позволяют регулировать нашу нервную систему и создавать чувство общности, которое теряется, когда мы не используем голос.