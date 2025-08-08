Опубликовано 08 августа 2025, 17:441 мин.
Экспонаты Эрмитажа оказались частями древнего самогонного аппарата из II века«Ну, будем»
Археологи из Томского университета и Эрмитажа выяснили, что деревянная посуда, найденная в могильнике II века нашей эры в Хакасии, была частью древнего перегонного аппарата. В нём готовили молочную водку — напиток под названиями «арога» или «арха».
Магистрант ТГУ Владимир Немых изучал эти находки и с помощью 3D-моделей подтвердил, что предметы — «нёбо», «ведёрко», бочонок и керамический сосуд — вместе составляли устройство для дистилляции. Аппарат использовали не только для крепкого алкоголя, но и для получения молочной сыворотки, кумыса и других продуктов.
По словам исследователей, некоторые детали были сделаны в уменьшенном размере, возможно, имели символическое значение.