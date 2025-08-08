Экспонаты Эрмитажа оказались частями древнего самогонного аппарата из II века

Магистрант ТГУ Владимир Немых изучал эти находки и с помощью 3D-моделей подтвердил, что предметы — «нёбо», «ведёрко», бочонок и керамический сосуд — вместе составляли устройство для дистилляции. Аппарат использовали не только для крепкого алкоголя, но и для получения молочной сыворотки, кумыса и других продуктов.