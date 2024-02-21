С поправкой на рабочие дни стоимость экспорта за первые 20 дней февраля выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт полупроводников, ключевого элемента корейской экономики, вырос на 39,1%.

Интересно, что цены на микросхемы памяти растут, подпитываемые спросом на смартфоны, искусственный интеллект и другие технологии. Благодаря этому буму доля полупроводников в экспорте достигла 17,2%, увеличившись на 5,8 процентных пункта.

Резкий рост корейского экспорта отражает устойчивый мировой спрос на микросхемы и электронику. Это является хорошим предзнаменованием для здоровья мировой экономики и технологического сектора. Это также способствует восстановлению экономики Южной Кореи и других азиатских стран.

Но проблемы остаются: геополитическая напряженность, например, конфликты на Ближнем Востоке, могут нарушить экспорт в случае их эскалации. Хотя экспорт в США растет, Китай остается гораздо более крупным партнером по импорту и экспорту, но его сейчас пытаются «душить» санкциями США.