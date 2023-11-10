Экстремистские группы начали использовать генеративный ИИ

Опасность заключается не только в манипулировании изображениями: эксперты опасаются, что инструменты искусственного интеллекта могут помочь в переводе пропаганды на несколько языков или в создании персонализированных вербовочных сообщений. Несмотря на надвигающуюся угрозу, есть и проблеск надежды. Компания Tech Against Terrorism в партнерстве с Microsoft намерена разработать систему обнаружения ИИ для противодействия этим новым угрозам.

По мере того как мир сталкивается с темной стороной искусственного интеллекта, возрастает необходимость создания более безопасного онлайнового пространства.