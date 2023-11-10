Экстремистские группы начали использовать генеративный ИИ

Экстремистские группы начали использовать генеративный ИИНасколько все плохо
Экстремистские группировки используют возможности генеративного искусственного интеллекта для распространения пропаганды, что представляет собой серьезную угрозу для усилий по борьбе с преступниками. Tech Against Terrorism сообщает о еженедельном всплеске в 5 тыс экземпляров контента, генерируемого искусственным интеллектом.
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Опасность заключается не только в манипулировании изображениями: эксперты опасаются, что инструменты искусственного интеллекта могут помочь в переводе пропаганды на несколько языков или в создании персонализированных вербовочных сообщений. Несмотря на надвигающуюся угрозу, есть и проблеск надежды. Компания Tech Against Terrorism в партнерстве с Microsoft намерена разработать систему обнаружения ИИ для противодействия этим новым угрозам.
По мере того как мир сталкивается с темной стороной искусственного интеллекта, возрастает необходимость создания более безопасного онлайнового пространства.