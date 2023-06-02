«Экстренная контрацепция» и «весенние каникулы»: что россияне гуглили в январе 2023

15:46, 06 февраля 2023
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«Экстренная контрацепция» и «весенние каникулы»: что россияне гуглили в январе 2023В основном это касается развлечений и бытовых вопросов
Агентство TexTerra изучило запросы россиян в Google в январе 2023 года. Аналитики назвали самые популярные.
Фото: Pixabay
Утверждается, что в январе число запросов «когда весенние каникулы» и «когда китайский Новый год 2023» выросло на 1650% и 1900% соответственно по сравнению с декабрём 2022 года. Также после январских каникул россияне стали чаще искать препараты для экстренной контрацепции (+300%).
После выросло число запросов о том, как завести машину в мороз (+500%). Стали чаще гуглить реплику «Ламборгини Миура» 1970 года (+120%). В категории «Развлечения» самым популярным был «Чебурашка».
О политике и запросах, связанных с происходящим в стране, аналитики TexTerra не упоминают.