Экзоскелеты оказались способны «сломать» мозг людям

Исследователи выяснили, что экзоскелет заставляет мозг человека тратить больше усилий, чтобы скоординировать движения с ним. Это можно сравнить с танцем с по-настоящему плохим партнёром.

Учёные рассказали, что экзоскелет пытается предугадать движения человека, но у него ничего не получается. Попытка совладать с устройством вызывает изменения в мозге. В итоге он может сильнее нагружать нижнюю часть спины, что потенциально может привести к боли и травмам.

Во время эксперимента учёные попросили добровольцев выполнять физические упражнения в экзоскелете и одновременно решать интеллектуальные задачи. Последнее условие полностью убирало эффект экзоскелета. Это значит, что мозг просто не справился с контролем тела в экоскелете, пока был загружен другим.