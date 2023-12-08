Электрические угри используют свои способности для генной модификации соседних рыб

Электрические угри используют свои способности для генной модификации соседних рыбВидимо, случайно
Электрические угри оказались «генными инженерами» водного мира. Исследовательская группа из Университета Нагоя в Японии открыла способность электрического угря не только поражать свою жертву, но и передавать генетический материал личинкам рыб, обитающих поблизости.
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Эти угри способные выдать 860 вольт, шокируют и в прямом и переносном смысле. Исследователи наткнулись на феномен «электропорации» в природе, когда электрические угри используют свою силу для создания временных пор в клеточных мембранах близлежащих организмов. Это, в свою очередь, позволяет переносить генетический материал, превращая личинок рыб в невольных получателей ДНК.
Доцент Ацуо Иида (Atsuo Iida), входящий в состав группы исследователей, считает, что этот неожиданный генетический обмен в дикой природе может перевернуть наше представление о живых организмах.