Электрические угри используют свои способности для генной модификации соседних рыб

Эти угри способные выдать 860 вольт, шокируют и в прямом и переносном смысле. Исследователи наткнулись на феномен «электропорации» в природе, когда электрические угри используют свою силу для создания временных пор в клеточных мембранах близлежащих организмов. Это, в свою очередь, позволяет переносить генетический материал, превращая личинок рыб в невольных получателей ДНК.

Доцент Ацуо Иида (Atsuo Iida), входящий в состав группы исследователей, считает, что этот неожиданный генетический обмен в дикой природе может перевернуть наше представление о живых организмах.