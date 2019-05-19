Электрический грузовик без водителя начал первые рейсы в Швеции

Власти Швеции разрешили беспилотнику ездить по короткому маршруту между складом и терминалом логистической компании DB Schenker. Движение разрешено на общественных дорогах промышленного района города Йёнчёпинг. Скорость беспилотника не должна превышать 5 км/ч. Чтобы грузовик мог легко подключаться к облачной платформе, сотовый оператор Telia и коммуникационная компания Ericsson построили две 5G-вышки.

Электрогрузовик работает на аккумуляторе ёмкостью 200 киловатт-часов. Проехать на одном заряде он может до 200 км. Максимальная же скорость машины достигает 85 км/ч. Вес грузовика равен 26 тонн при полной загруженности. Беспилотник управляется оператором на расстоянии. Таким способом можно управлять максимум десятью машинами.