Электрический Hummer первым в мире получит бортовой компьютер на игровом движке

Презентация Hummer EV назначена на 20 октября. Бортовой компьютер у электромобиля будет работать под управлением ПО на базе Unreal Engine. Стоит отметить, что движок является кроссплатформенным решением, а это значит, что разработчики смогут легко разрабатывать сопутствующее ПО для планшетов на iOS и Android.

В Epic Games утверждают, что экраны с меню в бортовых компьютерах на игровом движке работают гораздо быстрее. Поскольку Unreal Engine был создан для отображения фотореалистичной графики, соответствующее ПО для автомобилей сможет качественно показывать устройство машины.

Представители Epic Games уверены, что в будущем само по себе вождение станет не самой важной частью в автомобиле. Благодаря автопилоту люди смогут, например, играть в машине или смотреть видео.