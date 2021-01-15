Электричество помогло людям лучше запоминать слова

Кратко об исследовании пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПбГУ. Учёные выяснили, что обработкой абстрактных и конкретных слов занимаются различные, но частично пересекающиеся нейронные механизмы. Если стимулировать электричеством основные языковые области мозга, человек лучше запоминает именно абстрактные слова.

Учёные провели эксперимент с 24 добровольцами. Они должны были учить новые слова или пытаться понять их смысл, читая несколько небольших текстов. В это же время людям стимулировали мозг электрическими импульсами. Как оказалось, после подавления активности определённой зоны мозга участники эксперимента лучше запоминали новые абстрактные слова, чем другие слова.

Эти эксперименты могут помочь в реабилитации людей с речевыми нарушениями.