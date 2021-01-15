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Электричество помогло людям лучше запоминать слова

Нет, бить себя током не надо
Учёные из России узнали, что стимулирование электричеством части коры мозга помогает людям лучше запоминать слова.

Кратко об исследовании пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПбГУ. Учёные выяснили, что обработкой абстрактных и конкретных слов занимаются различные, но частично пересекающиеся нейронные механизмы. Если стимулировать электричеством основные языковые области мозга, человек лучше запоминает именно абстрактные слова.

Учёные провели эксперимент с 24 добровольцами. Они должны были учить новые слова или пытаться понять их смысл, читая несколько небольших текстов. В это же время людям стимулировали мозг электрическими импульсами. Как оказалось, после подавления активности определённой зоны мозга участники эксперимента лучше запоминали новые абстрактные слова, чем другие слова.

Эти эксперименты могут помочь в реабилитации людей с речевыми нарушениями.