Электрогрузовики Tesla Semi превзошли ожидания компании

Tesla Semi ещё и превзошел ожидания, достигнув энергоэффективности в 1,6 кВт/ч на милю — лучше, чем ранее предполагаемые 1,7 кВт/ч. Кроме того, грузовики показали 95-процентное время безотказной работы, что является критически важным фактором для коммерческой жизнеспособности.

Tesla планирует начать серийное производство Semi на новом заводе в Неваде в следующем году, а к 2026 году выйти на ежегодный выпуск 50 000 грузовиков.