Ferra

Электрокар Tesla сам поймал вора

Помог режим Sentry Mode
Противоугонная система Sentry Mode появилась в электрокарах Tesla относительно недавно. Состоит она из камер, установленных с внешней стороны автомобиля, и системы оповещения. Как только кто-то оказывается в опасной близости от автомобиля, камеры начинают вести запись и предупреждают об этом.

Так система Sentry Mode помогла поймать вора, пытавшегося угнать автомобиль жителя Сан-Франциско Джеда Франклина (Jed Franklin). Система отправила на телефон мужчины предупреждение, что с электрокаром что-то случилось. Когда Франклин пришёл к автомобилю, он увидел, что окно Tesla разбито. Из салона однако ничего не пропало.

На записи с камер Sentry Mode мужчина увидел чёткое изображение лица подозреваемого и номерной знак его автомобиля. Эти данные Франклин передал полиции. Вскоре преступник был арестован.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...