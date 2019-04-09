Электрокар Tesla сам поймал вора

Так система Sentry Mode помогла поймать вора, пытавшегося угнать автомобиль жителя Сан-Франциско Джеда Франклина (Jed Franklin). Система отправила на телефон мужчины предупреждение, что с электрокаром что-то случилось. Когда Франклин пришёл к автомобилю, он увидел, что окно Tesla разбито. Из салона однако ничего не пропало.

На записи с камер Sentry Mode мужчина увидел чёткое изображение лица подозреваемого и номерной знак его автомобиля. Эти данные Франклин передал полиции. Вскоре преступник был арестован.