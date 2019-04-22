Электрокар Tesla взорвался на парковке

Tesla заявила, что из-за инцидента никто не пострадал. Для расследования причин взрыва компания отправила команду специалистов в Шанхай.

Стоит отметить, что электрокары Tesla взрываются уже не в первый раз. C 2013 года таких случаев было зафиксировано не менее 14. Большая часть из них происходила во время аварий. В одной из аварий причиной взрыва стал повреждённый аккумулятор.