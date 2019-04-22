Ferra

Электрокар Tesla взорвался на парковке

Взрыв задел соседние машины
Камера наблюдения на одной из стоянок в Шанхае запечатлела взрыв Tesla Model S, который повредил также соседние автомобили. Он произошёл из-за неисправности электрокара.

На записи с камеры видно, что сначала у автомобиля пошёл белый дым из-под колёсных арок. Затем произошёл взрыв, и электрокар охватил огонь.

Tesla заявила, что из-за инцидента никто не пострадал. Для расследования причин взрыва компания отправила команду специалистов в Шанхай.

Стоит отметить, что электрокары Tesla взрываются уже не в первый раз. C 2013 года таких случаев было зафиксировано не менее 14. Большая часть из них происходила во время аварий. В одной из аварий причиной взрыва стал повреждённый аккумулятор.

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