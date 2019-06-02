Электрокар Tesla затопили в бассейне с водой из-за опасности возгорания

Сообщается, что Tesla Model S загорелась во время подключения к фирменной быстрой зарядке Supercharger. Потушить электрокар оказалось непростой задачей. Когда пожарным это всё-таки удалось, они решили опустить машину в огромную ёмкость с водой, чтобы избежать повторного воспламенения. Риск такого исхода событий был достаточно высок.

Стоит отметить, что сообщения о возгораниях электромобилей Tesla поступают довольно часто. Например, в прошлом месяце Model S загорелся прямо на парковке в Шанхае. Компания объяснила это сбоем в программном обеспечении.