Электрокары Tesla могут разрешить покупать на мемную криптовалюту

За 24 часа мемная монета выросла почти на 8%, достигнув отметки $ 0,18 и укрепив свои позиции среди лучших криптовалют по рыночной капитализации (около $ 26,5 млрд). Комментарии Маска на заводе Tesla в Германии спровоцировали рост цен. Хотя это не было конкретным обязательством, он выразил уверенность, что Tesla «должна включить» платежи через dogecoin «в какой-то момент».

Цена Dogecoin печально известна своей волатильностью: сильные колебания в течение одного дня — не редкость. Три года назад цена токена превышала 0,68 доллара, но в середине 2022 года упала ниже 0,10 доллара. Сам Маск ранее предостерегал от неосторожных инвестиций.