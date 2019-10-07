Наука и технологии
Сегодня 17:09
Электрокары Tesla научатся блеять как козлы
Пользователям разрешили самим выбирать звуки движения и гудка
Илон Маск (Elon Musk) заявил, что скоро в электромобилях Tesla появится возможность самостоятельно выбирать звуки движения и гудка. Среди вариантов будут шум ветра и даже блеяние козы.
Об этом Маск поведал в своём Twitter-аккаунте. В изначальном твите он сообщил, что выбирать можно будет некий звук coconuts. Но имеется в виду не звук расколотого кокоса, а, скорее всего, нечто, похоже на цоканье копыт лошади. Маск явно делает отсылку к шоу Monty Python, в одном из скетчей которого для имитации данного звука использовались половинки кокоса.
В дополнительном твите Маск использовал эмодзи козла и ветра, намекая, что связанные с этим звуки тоже появятся в настройках.
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