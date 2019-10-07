Электрокары Tesla научатся блеять как козлы

Об этом Маск поведал в своём Twitter-аккаунте. В изначальном твите он сообщил, что выбирать можно будет некий звук coconuts. Но имеется в виду не звук расколотого кокоса, а, скорее всего, нечто, похоже на цоканье копыт лошади. Маск явно делает отсылку к шоу Monty Python, в одном из скетчей которого для имитации данного звука использовались половинки кокоса.

В дополнительном твите Маск использовал эмодзи козла и ветра, намекая, что связанные с этим звуки тоже появятся в настройках.