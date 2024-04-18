Электромобиль Cybertruck Tesla превратили в NFT-токен

Опубликовано 18 апреля 2024, 13:19
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Электромобиль Cybertruck Tesla превратили в NFT-токенMetaWin запускает конкурс
MetaWin решила провести первый в мире конкурс, где выигрыш — NFT-токен автомобиля. В сотрудничестве с юридической фирмой BCLP они превратили Cybertruck Tesla в «цифровой актив», представляющий полное право собственности владельцу токена. Этот NFT размещен на блокчейне Ethereum Base Layer 2, работающем на Coinbase.
Что делает этот конкурс уникальным? Победитель получает NFT, который дает право на законное владение Cybertruck. Построенный на втором уровне Ethereum, конкурс может похвастаться более низкими комиссиями за транзакции по сравнению с основной сетью. Любой, у кого есть кошелек Web3, может принять участие в конкурсе бесплатно.
Победитель может выбрать между доставкой «кибергрузовика» и альтернативным призом в размере 125 000 долларов в криптовалюте.
Прием заявок завершится 1 июня 2024 года. Победитель будет объявлен вскоре после этого и получит свой приз в кратчайшие сроки.
Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
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