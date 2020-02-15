Электромобиль компании Илона Маска превратили в гусеничный вездеход

Видео с экспериментом опубликовали на YouTube-канале lowlifeduramax. Сначала автор показал автогусеницы (snow tracks) отдельно. Затем он установил их вместо обычных колёс Model 3. Это заняло немного времени. После этого электромобиль спокойно поехал по заснеженной дороге.

Tesla Model 3 отлично справился с накатанной трассой. Затем он направился к снегу и сугробам, и тут начались небольшие проблемы. «Вездеход» всё-таки буксовал и с трудами пробирался через препятствия.

Напомним, недавно Tesla представила бронированный пикап Cybertruck. Он получит автопилот и адаптивную подвеску.