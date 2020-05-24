Электромобиль компании Илона Маска превратили в кабриолет

На этот раз Model 3. В 2014 году специалисты проделали то же самое с Model S. В частности, инженеры убрали заднее стекло и крышу, вместо этого установив складываемую конструкцию. Из оригинального оставили центральные стойки, положив на них перекладину, чтобы добавить устойчивости складной крыше. Кроме того, они послужат защитой в случае, если электрокар перевернётся. Также важно то, что в стойках размещены датчики для работы автопилота.

Newport Convertible Engineering делает из машин Tesla кабриолеты на заказ. Клиенту с Model 3 придётся отдать за модернизацию от $30 до $40 тысяч. Апгрейд автомобиля занимает два-три месяца.