Наука и технологии
Сегодня 17:32
Электромобиль предложил владельцу заменить моторное масло
Но оно машине не нужно
Журналисты узнали о курьёзном случае: электромобиль Audi e-tron предложил владельцу заменить моторное масло, хотя оно в машине не используется. Компания Audi существование ошибки уже признала.
Главным преимуществом электромобилей считается отсутствие двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее, значительная часть компонентов электрокаров заимствована у обычных автомобилей. А это значит, что первым тоже необходимо обслуживание многих узлов, например тормозной системы или подвески.
Недавно некоторые владельцы Audi e-tron начали получать на приборной панели сообщение с рекомендацией пройти техническое обслуживание. Что интересно, электромобиль советовал поменять масло в двигателе. Хотя оно в электрокарах не применяется.
В компании Audi признали, что ошибка может встречаться на электромобилях e-tron, но только на ранних версиях. Она никак не влияет на безопасность движения.