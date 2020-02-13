Электромобиль предложил владельцу заменить моторное масло

Главным преимуществом электромобилей считается отсутствие двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее, значительная часть компонентов электрокаров заимствована у обычных автомобилей. А это значит, что первым тоже необходимо обслуживание многих узлов, например тормозной системы или подвески.

Недавно некоторые владельцы Audi e-tron начали получать на приборной панели сообщение с рекомендацией пройти техническое обслуживание. Что интересно, электромобиль советовал поменять масло в двигателе. Хотя оно в электрокарах не применяется.

В компании Audi признали, что ошибка может встречаться на электромобилях e-tron, но только на ранних версиях. Она никак не влияет на безопасность движения.