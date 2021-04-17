Электромобиль Tesla помог поймать поджигателя церквей

Сообщается, что Вулчев неоднократно поджигал церкви в Массачусетсе, которые посещали темнокожие. В частности, преступник несколько раз поджёг пресвитерианскую церковь общины Мартина Лютера Кинга и порезал покрышки автомобилей в этом районе. Вулчеву, которого засняли камеры видеонаблюдения Tesla, грозят десятилетия лет тюрьмы за преступления на почве ненависти.

Как отмечает Futurism, это необычный случай, показывающий, что технология массового наблюдения может действительно помогать в поимке преступников. Кроме того, он ясно иллюстрирует, что камеры стали, можно сказать, вездесущими.

Стоит отметить, что электрокар Tesla заснял Вулчева потому, что тот порезал покрышки автомобиля. То есть сработала охранная система машины.