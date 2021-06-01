Сообщается, что преступник стрелял по автомобилям на дорогах Южной Калифорнии. Он пугал этим водителей в течение нескольких недель. Всего полиция получила более 100 сообщений о обстреле машин из пневматического оружия. Часто пули попадали в открытые окна автомобилей.

Обезвредить преступника помог электрокар Tesla. Камеры засняли 34-летнего Джесси Леал Родригес (Jesse Leal Rodriguez) из Анахайма на месте преступления. В итоге полиция арестовала его.

Сегодня стало известно, что новые версии электромобилей Tesla получат гибридные процессоры AMD. Ранее Илон Маск говорил, что на электрокарах можно будет запускать различные игры, даже новые.