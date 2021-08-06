Электромобиль Tesla посоревновался в перетягивании каната с бронемашиной

Наука и технологии
Сегодня в 13:30
Электромобиль Tesla посоревновался в перетягивании каната с бронемашинойУгадайте, кто победил?
Авторы YouTube-канала Dobre Cars столкнули в соревновании электромобиль Tesla Model X и британскую бронированную машину Combat Vehicle Reconnaissance (CVR(T)).
Блогеры привязали верёвку к задней части британской боевой машины, а другой её конец — к задней части Tesla Model X. Результат был предсказуем: трос почти сразу порвался, поэтому его заменили стальным.
После этого процесс пошёл лучше. В начале была небольшая борьба, но затем бронированный автомобиль весом около девяти тонн без особых усилий потащил за собой электрокар весом 2,5 тонны. Этот результат тоже, в целом, был неудивительным.
Напомним, недавно ПО электромобилей Tesla стало официально поддерживать русский, венгерский и румынский языки.