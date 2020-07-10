Электромобиль Tesla спас водителя от летевшего колеса

Как пояснил позже водитель Tesla Model 3, увернулся от колеса он, а не автопилот. Однако последний всё же сыграл тут свою роль. Он стабилизировал электромобиль и удержал его в своём ряду. Если бы не автопилот, то ситуация могла бы закончиться совсем иначе.