Наука и технологии
Сегодня 19:10
Электромобиль Tesla спас водителя от летевшего колеса
Автопилот может быть полезен
В сети появилось видео, на котором автопилот Tesla Model 3 показывает себя с хорошей стороны. Благодаря автоматической системе электромобиль спас водителя от летевшего колеса.
Судя по всему, колесо отлетело от мчащейся впереди машины. Если такое попадёт в лобовое стекло, то ничего хорошего можно не ожидать. На опубликованном в сети ролике колесо появилось неожиданно, однако автомобиль ловко избежал столкновения и даже не задел проезжающие мимо транспортные средства.
Как пояснил позже водитель Tesla Model 3, увернулся от колеса он, а не автопилот. Однако последний всё же сыграл тут свою роль. Он стабилизировал электромобиль и удержал его в своём ряду. Если бы не автопилот, то ситуация могла бы закончиться совсем иначе.