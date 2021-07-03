Электромобиль Tesla загорелся с водителем внутри

На место аварии быстро прибыли пожарные. Специалисты знали, что делать в ситуации, когда горят аккумуляторы электрокаров Tesla. Они долго поливали их водой, чтобы затушить огонь и охладить батареи. Водитель смог выбраться из машины. Информации о травмах у него не поступало.

Электрокар Tesla Model S Plaid был представлен недавно. Это модель, отличающаяся высокой скоростью. Первые покупатели смогли приобрести её за $130 000. Пострадавший владелец машины был одним из тех первых покупателей. Пока неясно, что стало причиной возгорания. Специалисты попросили компанию Tesla повременить с реализацией электрокаров, пока идёт расследование.