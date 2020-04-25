Электромобили компании Илона Маска научились автоматически останавливаться на красный свет

Речь идёт об опциях «Traffic Light» и «Stop Sign Control». О том, что Tesla тестирует эти функции, стало известно ещё месяц назад. Тогда ранний доступ к ним получили определённые водители. Теперь же нововведения начали разворачиваться для широкого круга владельцев электрокаров Tesla в США.

Программное обеспечение автомобилей теперь позволяет распознавать красный свет светофора и знаки «Стоп», а также реагировать на них. Электрокар будет замедляться перед любым светофором и оповещать о своих намерениях водителя. Если речь идёт об ограничителях движения, то решение будет оставаться за владельцем автомобиля.