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Электромобили компании Илона Маска научились автоматически останавливаться на красный свет
Функция стала доступной водителям в США
Электромобили компании Илона Маска научились автоматически останавливаться на красный свет. Tesla официально выпустила новые функции.
Речь идёт об опциях «Traffic Light» и «Stop Sign Control». О том, что Tesla тестирует эти функции, стало известно ещё месяц назад. Тогда ранний доступ к ним получили определённые водители. Теперь же нововведения начали разворачиваться для широкого круга владельцев электрокаров Tesla в США.
Программное обеспечение автомобилей теперь позволяет распознавать красный свет светофора и знаки «Стоп», а также реагировать на них. Электрокар будет замедляться перед любым светофором и оповещать о своих намерениях водителя. Если речь идёт об ограничителях движения, то решение будет оставаться за владельцем автомобиля.