Электромобили компании Илона Маска обвинили в самовольном увеличении скорости

Петицию опубликовало Национальное управление безопасностью движения на трассах США. В обращении приведены 127 жалоб потребителей, в которые включены 110 аварий и 53 травмы. Во многих случаях люди жалуются на внезапное увеличение скорости электромобиля во время парковки или движения при использовании системы помощи водителю.

Потребители просят провести расследование и отозвать автомобили моделей Model S, Model X и Model 3, выпущенных с 2013 по 2020 год. Сообщается, что всего под расследование попадают 500 тысяч электрокаров.

Это не первые жалобы на автомобили Tesla. Национальное управление безопасностью движения на трассах США уже рассматривает случаи аварий, которые могли произойти при использовании автопилота.