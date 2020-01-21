Электромобили начали заряжать без проводов

Всего британские власти предоставили $4,43 млн на тестирование технологии. Во время испытаний водители смогут «заправлять» бесплатно десять электрических такси Nissan и LEVC. Эти автомобили специально оснастили функцией беспроводной зарядки.

Преимущество её перед обычной в том, что одновременно на станции могут заряжаться несколько электрокаров. В будущем эту беспроводную зарядку хотя сделать доступной для всех электромобилей, а не только для такси.

Стоит отметить, что подобный эксперимент уже был запущен в Норвегии в прошлом году. Власти Осло тогда решили оснастить полосы дорог, выделенные для стоянки такси, системами беспроводной зарядки.