Электромобили начнут дороже обходиться своим владельцам

Специалист считает, что владеть электромобилем станет дороже. Поэтому машины на традиционном топливе ещё долго будут оставаться более выгодными.

Дело в том, что сейчас владельцы автомобилей платят налоги при покупке бензина и дизеля. Те, кто пользуется электромобилями сейчас, по сути, таких налогов не платят. Однако когда доля электромобилей в России вырастет, налоговая нагрузка перераспределится. В итоге их владельцам придётся платить больше.

Также Дюков отметил, что на одном килограмме или литре батареи можно проехать меньше, чем на автомобиле с обычным двигателем внутреннего сгорания. Поэтому в коммерческом транспорте электромобили будут ещё невыгоднее.