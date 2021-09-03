Электромобили начнут дороже обходиться своим владельцам

Наука и технологии
Сегодня в 12:21
Электромобили начнут дороже обходиться своим владельцамКогда-нибудь налоговая нагрузка перераспределится
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что относительно низкая стоимость владения электромобилем — явление временное.
Специалист считает, что владеть электромобилем станет дороже. Поэтому машины на традиционном топливе ещё долго будут оставаться более выгодными.
Дело в том, что сейчас владельцы автомобилей платят налоги при покупке бензина и дизеля. Те, кто пользуется электромобилями сейчас, по сути, таких налогов не платят. Однако когда доля электромобилей в России вырастет, налоговая нагрузка перераспределится. В итоге их владельцам придётся платить больше.
Также Дюков отметил, что на одном килограмме или литре батареи можно проехать меньше, чем на автомобиле с обычным двигателем внутреннего сгорания. Поэтому в коммерческом транспорте электромобили будут ещё невыгоднее.