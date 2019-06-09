Электромобили научили заряжаться друг от друга

Rivian — американская компания по производству автомобилей, основным направлением которой является устойчивый транспорт. Недавно её руководитель Роберт Скэриндж (Robert Scaringe) рассказал, что в электрических внедорожниках компании скоро появится возможность подзарядки друг от друга.

Помимо этого, автомобили оснастят съёмными дополнительными батареями. Устанавливать их можно будет в кузове пикапа. Инженеры выведут туда контактные разъёмы.

Выход электрокаров Ravian на рынок запланирован в 2020 году. Пока у компании есть две модели пикапов. Обе они могут проехать на одном заряде до 645 километров. С дополнительными батареями этот показатель должен значительно увеличиться.